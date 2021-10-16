16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Красава і козел: реакція зірок на супергол Коваленка

Олег Люлька
16 жовтня, 20:25
Українець Віктор Коваленко став героєм Спеції в переможному матчі чемпіонату Італії з Салернітаною – 2:1. Українця відразу завалили компліментами в соцмережах

Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

Результативна передача і шикарний гол Коваленка ударом з-за меж штрафного майданчика принесли Спеції вольову перемогу 2:1 над Салернітаною.

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Перші успішні дії Віктора за новий клуб не залишилися без уваги його зіркових фоловерів.

  • Тарас Степаненко: Bravissimo Fratello
  • Даріо Срна: Grande
  • Віктор Вацко: Bravo!!! Grandissimo giocatore!!!
  • Василь Кобін: Майстер
  • Тарас Шелестюк: Красава, друже!

При цьому форвард збірної України Роман Яремчук в коментарях під свіжим постом Віктора Коваленка в Instagram залишив емодзі бомби і козла.

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Нагадаємо, GOAT ("козел" англійською) розшифровується як "greatest of all time" ("найкращий за всі часи").

Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

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Відзначимо, що аналітики з WhoScored визнали Коваленка найкращим гравцем Спеції в матчі з Салернітаною, виставивши йому оцінку 7,9.

Хоча ще недавно Коваленка називали найгіршим гравцем Спеції.

Також італійські медіа приклеїли до Віктора ярлик непотрібного гравця.

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