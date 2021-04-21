Крах Суперлиги: Манчестер Сити и Челси вышли по ходу совещания грандов

Новый турнир, похоже, заканчивает свое существование, так и не успев как следует проявить себя. Боссы клубов паникуют и включают заднюю передачу

Во вторник поздно вечером начался срочный сбор клубов Суперлиги. Главы 12 клубов-основателей, которые хотели проводить элитный турнир, решают, что же делать дальше. Многие эксперты, знаменитые футболисты и простые фанаты протестуют против основания закрытого соревнования. И клубы идут на попятную.

Из сообщений английских СМИ уже известно, что Челси и Манчестер Сити подтвердили выход из Суперлиги. Клуб российского миллиардера Романа Абрамовича одним из последних вскочил в авантюру, но одним из первых из нее вышел. А вот испанский Атлетико опроверг свой отказ от кампании.

Предполагается, что после совещания клубы одновременно заявят о свертывания проекта. По поводу почившего в бозе турнира создают сотни мемов.

Подтвердилось, что исполнительный директор МЮ Эд Вудворд уходит со своего поста после девяти лет в клубе. Правда, в конце года. А вот отставка президента Ювентуса Андреа Аньелли не подтвердилась.

В то же время, как мы писали, Лига чемпионов меняет формат в ответ на создание Суперлиги. Правда, презентация была назначена заранее, а сама система розыгрыша изменится лишь в 2024 году.

Во вторник Бавария решительно отказалась от Суперлиги, Зидан и Клопп ушли от ответа.

Смотрите, как Манчестер Сити обыграл дортмундскую Боруссию в 1/4 финала ЛЧ: