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Козловский о Тимощуке: "С такими гнидами нам и врагов не нужно"

Сергей Шаховец
7 марта, 23:48
Война сняла с людей все маски и показала, кто настоящий патриот Украины, а кто только притворялся

Анатолий Тимощук и Александр Алиев / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Большой "патриот" Украины Анатолий Тимощук с начала российской агрессии отмалчивается в северной столице страны-оккупанта, а уроженец Хабаровска Александр Алиев с оружием в руках защищает Киев от российских захватчиков.

Президент львовского Руха Григорий Козловский прокомментировал патриотическую позицию Александра Алиева, Александра Усика и Василия Ломаченко, которые вступили в тероборону.

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"Сашка всегда был нормальный парень. Но он меня сильно удивил, ведь он вырос, по сути, в России. Меня удивило, что он на деле оказался настоящим патриотом.

Пусть там другие патриоты себя покажут, Тимощук тот же. Как говорится, с такими украинскими гнидами и врагов не надо.

Удивили и Усик с Ломаченко тоже", – сказал Козловский в эфире Денисов Time.

Президент львовского Руха Григорий Козловский / Фото: Рух Львов

Напомним, недавно Тимощук впервые отреагировал на войну России против Украины, но лучше бы он молчал. Экс-игрок сборной Украины решил прикрыться санкциями против России и избежать обязанности платить алименты бывшей жене.

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук / Фото: Facebook