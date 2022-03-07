Козловський про Тимощука: "З такими гнидами нам і ворогів не треба"

Анатолій Тимощук та Олександр Алієв / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Великий "патріот" України Анатолій Тимощук від початку російської агресії відмовчується у північній столиці країни-окупанта, а уродженець Хабаровська Олександр Алієв зі зброєю в руках захищає Київ від російських загарбників.

Президент львівського Руху Григорій Козловський прокоментував патріотичну позицію Олександра Алієва, Олександра Усіка та Василя Ломаченка, які вступили до тероборони.

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"Сашко завжди був нормальним хлопцем. Але він мене сильно здивував, адже він виріс, по суті, в Росії. Мене здивувало, що він справді виявився справжнім патріотом. Хай там інші патріоти себе покажуть, Тимощук той же. Як кажуть, з такими українськими гнидами і ворогів не треба. Здивували і Усик із Ломаченком теж", – сказав Козловський в ефірі Денисов Time.

Президент львівського Руху Григорій Козловський / Фото: Рух Львів

Нагадаємо, нещодавно Тимощук вперше відреагував на війну Росії проти України, але краще б він мовчав. Екс-гравець збірної України вирішив прикритися санкціями проти Росії та уникнути обов'язку платити аліменти колишній дружині.