Козак из Бухареста! Капитан Динамо в четвертый раз стал отцом (фото)

У Сергея Сидорчука родился сын

В конце прошлого года семья Сидорчуков рассказала о беременности жены капитана Динамо. Пара отдыхала на Мальдивах, где Анна засветила свой уже округленный животик.

Сегодня же Сергей сообщил, что у него родился сын. В Stories на своей странице в Instagram Сидорчук выложил ручку младенца и добавил патриотическую подпись: "Добро пожаловать в этот мир, козак. Наш маленький украинец".

Реклама

Имя малыша пока остается в секрете. Для Сергея это уже четвертый ребенок в семье. Вместе с супругой Анной футболист сборной Украины также воспитывает дочь Киру и двойняшек Никиту и Николь. Теперь же гендерный счет в семье сравнялся – 2:2.

Реклама

Отметим, что, судя по всему, Анне пришлось рожать малыша в Бухаресте. Именно туда Сергей с семьей переехал из-за войны, которую фашистская армия Путина развязала в Украине. Остается лишь надеяться, что маленький ребенок, как и вся семья Сидорчуков, поскорее вернутся домой, в мирный Киев.

Читайте также: Кополовец отправил Луческу на пенсию из-за скандального заявления о спорте в России

К слову, пока хавбек будет в столице Румынии, он будет тренироваться в составе местного гранда Стяуа. Вместе с ним поддерживать форму в клубе будут игроки Шахтера Андрей Пятов и Тарас Степаненко.