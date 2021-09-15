15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Костюм не пожалею: на что готов пойти Вернидуб в случае победы над Шахтером

Александр Трикиша
15 сентября, 13:14
Украинский тренер Юрий Вернидуб дебютирует в основной сетке Лиги чемпионов. Его Шериф сегодня встретится с донецким Шахтером

Юрий Вернидуб

Шериф впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Европы, что уже является грандиозным результатом для команды. Онлайн Шериф – Шахтер есть на нашем сайте.

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На предматчевой пресс-конференции у наставника команды Юрия Вернидуба спросили, на что он готов пойти, если его команда выйдет из группы.

"Побриться наголо? У меня и так волос мало. Брить нечего. Могу точно сказать, что на групповом этапе сменю спортивный костюм на классический. Нужно солидно выглядеть.

Но это не будет сдерживать меня в эмоциях. Если будем выигрывать у Шахтера, то я не пожалею свой новый костюм. Сделаю подкат, не задумываясь", – цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Вернидуб возглавил Шериф в декабре прошлого года и сразу же привел к золотым медалям чемпионата Молдовы.

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