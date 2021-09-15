15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
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18 вересня 00:00
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Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
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Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Костюм не пошкодую: на що готовий піти Вернидуб в разі перемоги над Шахтарем

Олександр Трикіша
15 вересня, 13:14
Український тренер Юрій Вернидуб дебютує в основній сітці Ліги чемпіонів. Його Шериф сьогодні зустрінеться з донецьким Шахтарем

Юрій Вернидуб

Шериф вперше в історії пробився в груповий етап Ліги Європи, що вже є грандіозним результатом для команди. Онлайн Шериф – Шахтар є на нашому сайті.

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На передматчевій прес-конференції у наставника команди Юрія Вернидуба запитали, на що він готовий піти, якщо його команда вийде з групи.

"Поголитися наголо? У мене і так волосся мало. голити нічого. Можу точно сказати, що на груповому етапі зміню спортивний костюм на класичний. Потрібно солідно виглядати.

Але це не буде стримувати мене в емоціях. Якщо будемо вигравати у Шахтаря, то я не пошкодую свій новий костюм. Зроблю підкат, не замислюючись", – цитує Вернидуба офіційний сайт УЄФА.

Юрій Вернидуб вивів Шериф в Лігу чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Вернидуб очолив Шериф в грудні минулого року і відразу ж привів до золотих медалей чемпіонату Молдови.

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