Костюм не пошкодую: на що готовий піти Вернидуб в разі перемоги над Шахтарем

Юрій Вернидуб
Шериф вперше в історії пробився в груповий етап Ліги Європи, що вже є грандіозним результатом для команди. Онлайн Шериф – Шахтар є на нашому сайті.
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На передматчевій прес-конференції у наставника команди Юрія Вернидуба запитали, на що він готовий піти, якщо його команда вийде з групи.
"Поголитися наголо? У мене і так волосся мало. голити нічого. Можу точно сказати, що на груповому етапі зміню спортивний костюм на класичний. Потрібно солідно виглядати.
Але це не буде стримувати мене в емоціях. Якщо будемо вигравати у Шахтаря, то я не пошкодую свій новий костюм. Зроблю підкат, не замислюючись", – цитує Вернидуба офіційний сайт УЄФА.
Вернидуб очолив Шериф в грудні минулого року і відразу ж привів до золотих медалей чемпіонату Молдови.