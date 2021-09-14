Без Соломона та Трубіна. Шахтар відправився на матч проти команди Вернидуба

Завтра донецький Шахтар зіграє матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти молдовського Шерифа

Донецький Шахтар вирушив на гру з Шерифом / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький клуб опублікував список з 24 футболістів, які вирушили на гру Ліги чемпіонів у Тирасполь.

Читайте також: Де Дзербі заінтригував заявою про склад Шахтаря на матч з Шерифом

Реклама

Ми повідомляли, що через релігійні причини не зможе допомогти своїй команді Манор Соломон. Також не помічники "гірникам" травмовані воротар Анатолій Трубін і захисник Сергій Кривцов. Крім того, в списку відсутній Євген Коноплянка.

Воротарі: Шевченко, Пятов, Пузанков

Реклама

Захисники: Додо, Віта, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньо

Нападники: Траоре, Сікан, Фернандо

Реклама

Нагадаємо, що матч між Шахтарем і Шерифом відбудеться 15 вересня, початок о 18:45.