Короны у России не будет. Карлсен добивает Непомнящего

Карлсен выиграл восьмую партию / Фото: fide.com

В Дубае завершилась восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Чемпион Магнус Карлсен сделал еще один шаг к защите титула.

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Сегодня норвежский гроссмейстер играл белыми фигурами и выиграл. Таким образом, общий счет – 5:3.

Всего матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк.

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Призовой фонд – 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.

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Следующая, девятая, партия состоится 7 декабря.