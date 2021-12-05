5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Короны у России не будет. Карлсен добивает Непомнящего

Любомир Луканюк
5 декабря, 18:59
Действующий чемпион мира выиграл еще одну партию у претендента и увеличил отрыв до двух очков

Карлсен выиграл восьмую партию / Фото: fide.com

В Дубае завершилась восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Чемпион Магнус Карлсен сделал еще один шаг к защите титула.

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Сегодня норвежский гроссмейстер играл белыми фигурами и выиграл. Таким образом, общий счет – 5:3.

Всего матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк.

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Призовой фонд – 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.

Тест. Десять интересных фактов о шахматах

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Следующая, девятая, партия состоится 7 декабря.