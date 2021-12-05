5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Корони в Росії не буде. Карлсен добиває Непомнящего

Любомир Луканюк
5 грудня, 18:59
Чинний чемпіон світу виграв ще одну партію у претендента та збільшив відрив до двох очок

Карлсен виграв восьму партію / Фото: fide.com

У Дубаї завершилася восьма партія матчу за звання чемпіона світу з шахів. Чемпіон Магнус Карлсен зробив ще один крок до захисту титулу.

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Сьогодні норвезький гросмейстер грав білими фігурами та виграв. Отже, загальний рахунок – 5:3.

Усього матч складається з 14 партій у класичні шахи. Якщо за їхніми підсумками переможця не буде визначено, шахісти зіграють тай-брейк.

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Призовий фонд – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.

Тест. Десять цікавих фактів про шахів

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Наступна, дев'ята, партія відбудеться 7 грудня.