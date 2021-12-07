Коронавирус убил рождественский праздник

На футбольном стадионе соревнуются биатлонисты
В биатлоне есть хорошая традиция, под Новый год на футбольном стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене проходит "Рождественская гонка".
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Увы, в этом году соревнования не состоятся. В связи с новыми ограничениями, введенными властями региона из-за пандемии коронавируса.
Есть еще вариант, что "Рождественскую гонку" перенесут в Рупольдинг, но пока никто это не подтверждает.
Ранее мы писали, что четырехкратная призерка чемпионатов мира по биатлону Анастасия Меркушина покинет расположение команды и вернется в Украину. Причина – обнаруженные при обследовании проблемы со здоровьем.