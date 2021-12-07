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Коронавирус убил рождественский праздник

Любомир Луканюк
7 декабря, 20:13
Из-за пандемии организаторы "Рождественской гонки" отменили биатлонные соревнования на арене "Шальке"

На футбольном стадионе соревнуются биатлонисты

В биатлоне есть хорошая традиция, под Новый год на футбольном стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене проходит "Рождественская гонка".

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Увы, в этом году соревнования не состоятся. В связи с новыми ограничениями, введенными властями региона из-за пандемии коронавируса.

Есть еще вариант, что "Рождественскую гонку" перенесут в Рупольдинг, но пока никто это не подтверждает.

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Ранее мы писали, что четырехкратная призерка чемпионатов мира по биатлону Анастасия Меркушина покинет расположение команды и вернется в Украину. Причина – обнаруженные при обследовании проблемы со здоровьем.