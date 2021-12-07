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Коронавірус убив різдвяне свято

Любомир Луканюк
7 грудня, 20:13
Через пандемію організатори "Різдвяних перегонів" скасували біатлонні змагання на арені "Шальке"

На футбольному стадіоні змагаються біатлоністи

У біатлоні є хороша традиція, що під Новий рік на футбольному стадіоні "Шальке" у Гельзенкірхені проходить "Різдвяна гонка".

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На жаль, цього року змагання не відбудуться. У зв'язку з новими обмеженнями, запровадженими владою регіону через пандемію коронавірусу.

Є ще варіант, що "Різдвяні перегони" перенесуть у Рупольдинг, але поки що ніхто це не підтверджує.

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Раніше ми писали, що чотириразова призерка чемпіонатів світу з біатлону Анастасія Меркушина залишить розташування команди та повернеться до України. Причина – виявлені під час обстеження проблеми зі здоров'ям.