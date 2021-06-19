Конфуз на Евро! Лидер Нидерландов забыл, за какой клуб играет (видео)

Защитник Нидерландов Маттейс де Лигт / Фото: Reuters
Соперник Украины по группе Евро-2020 защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт допустил курьезную ошибку во время интервью после победы над Австрией 2:0.
- Для меня как для игрока Аякса странно, что мы часто использовали длинные передачи, – заявил во время послематчевого интервью де Лигт.
- Но вы же играете за Ювентус, – напомнил ему журналист.
- Да-да, – исправился голландец.
Напомним, уже после двух туров Нидерланды обеспечили себе выход в 1/8 Евро с первого места в группе.
Тем временем Украине, чтобы занять вторую строчку в квартете и гарантированно выйти в плей-офф, 21 июня нужно не проиграть Австрии.
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