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Конец карьеры: прославленная украинка покидает Олимпиаду

Сергей Шаховец
7 февраля, 20:43
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине

Валентина Семеренко / Фото: AFP

Женскую сборную Украины по биатлону покинула Олимпийская чемпионка 2014 года Валентина Семеренко, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали.

Как я понял, Валентина потеряла сознание, или была близка к этому – закружилась голова и она не смогла продолжать гонку.

После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена ​​Меркушина", – цитирует Брынзака champion.com.ua.

Напомним, Валя Семеренко не смогла закончить индивидуальную гонку.

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Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Тренер украинской команды Урош Велепец объяснил, что произошло с легендарной спортсменкой.

"Валя не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было и она должна была сходить раньше. Сейчас доктор будет заниматься ею. У Вали есть аллергия на холодный воздух. Жалко, потому что начала хорошо", – рассказал Велепец.

Отметим, что для 36-летней Валентины Семеренко Олимпиада в Пекине стала пяткой в карьере. В 2014 году Валентина в составе эстафетной четверки одержала историческую победу в Сочи.