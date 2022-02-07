Конец карьеры: прославленная украинка покидает Олимпиаду

Валентина Семеренко / Фото: AFP
Женскую сборную Украины по биатлону покинула Олимпийская чемпионка 2014 года Валентина Семеренко, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали.
Как я понял, Валентина потеряла сознание, или была близка к этому – закружилась голова и она не смогла продолжать гонку.
После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина", – цитирует Брынзака champion.com.ua.
Напомним, Валя Семеренко не смогла закончить индивидуальную гонку.
Тренер украинской команды Урош Велепец объяснил, что произошло с легендарной спортсменкой.
"Валя не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было и она должна была сходить раньше. Сейчас доктор будет заниматься ею. У Вали есть аллергия на холодный воздух. Жалко, потому что начала хорошо", – рассказал Велепец.
Отметим, что для 36-летней Валентины Семеренко Олимпиада в Пекине стала пяткой в карьере. В 2014 году Валентина в составе эстафетной четверки одержала историческую победу в Сочи.