Кінець кар'єри: уславлена українка залишає Олімпіаду

Жіночу збірну України з біатлону залишила Олімпійська чемпіонка 2014 року Валентина Семеренко, повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Валя хотіла реабілітуватися за естафету і почала швидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали.

Як я зрозумів, Валентина знепритомніла, чи була близька до цього – запаморочилося в голові і вона не змогла продовжувати гонку.

Після обстеження у клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина", – цитує Бринзака champion.com.ua.