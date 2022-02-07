Кінець кар'єри: уславлена українка залишає Олімпіаду

Валентина Семеренко / Фото: AFP
Жіночу збірну України з біатлону залишила Олімпійська чемпіонка 2014 року Валентина Семеренко, повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
"Валя хотіла реабілітуватися за естафету і почала швидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали.
Як я зрозумів, Валентина знепритомніла, чи була близька до цього – запаморочилося в голові і вона не змогла продовжувати гонку.
Після обстеження у клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина", – цитує Бринзака champion.com.ua.
Нагадаємо, Валя Семеренко не змогла закінчити індивідуальну гонку.
Тренер української команди Урош Велепець пояснив, що сталося із легендарною спортсменкою.
"Валя не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було і вона мала сходити раніше. Зараз лікар займатиметься нею. У Валі є алергія на холодне повітря. Шкода, бо почала добре", – розповів Велепець.
Зазначимо, що для 36-річної Валентини Семеренко Олімпіада у Пекіні стала п'ятою у кар'єрі. У 2014 році Валентина у складі естафетної четвірки здобула історичну перемогу в Сочі.