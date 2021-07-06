Концерт с бубном в раздевалке Бразилии: после выхода в финал Копы никто не сдерживался

После победы над Перу в полуфинале Кубка Америки-2021 бразильские футболисты устроили концерт с бубном и барабанами в своей раздевалке

Раздевалка сборной Бразилии после выхода в финал Копа Америка/Фото CBF Futebol

Этой ночью сборная Бразилии стала первым финалистом домашнего Кубка Америки-2021, минимально обыграв в полуфинале Перу – 1:0. После матча эмоциональные бразильцы устроили в раздевалке настоящий концерт с обычными барабанами и джембе, дудками и бубнами. А главный стренер "Селесао" сделал громкое заявление.

Бразилия сыграет в финале Копа во 2-й раз подряд и поборется за 10-й титул в истории. Причем 5 турниров из 9 были выиграны дома. Второй финалист определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на среду, 7 июля. Начало поединка – в 4:00.

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"Мы не хотим обыграть в финале кого-то конкретного, мы хотим заслужить эту победу, и поэтому у меня нет предпочтений по тому или иному сопернику. Мы стремимся к господству и контролю на поле. Это могло привести к голам и большему счету, но не к эффективности", — цитирует главного тренера Бразилии Тите El Universo

Ранее мы сообщали, что игроки Бразилии не хотят играть на домашнем Кубке Америки.

Смотрите обзор полуфинального матча между Бразилией и Перу