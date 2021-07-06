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Бразилия выгрызла финал Кубка Америки, пробив чудо-вратаря: видео гола и обзор матча

Елена Павлова Елена Павлова
6 июля, 08:46
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Сборная Бразилии стала первым финалистом домашнего Кубка Америки-2021, с трудом обыграв в полуфинале 6 июля Перу, в составе которого отличился вратарь
Неймар помог Бразилии переиграть Перу/Фото CBF Futebol
Неймар помог Бразилии переиграть Перу/Фото CBF Futebol

Этой ночью в Рио-де-Жанейро определился первый полуфиналист Кубка Америки-2021. В родных стенах сборная Бразилии принимала сборную Перу, и встреча завершилась минимальной победой хозяев поля – 1:0. Ранее мы сообщали, что игроки Бразилии не хотят играть на домашнем Кубке Америки.

Бразильцы создали массу моментов у чужих ворот, но голкипер Перу Педро Гальесе временами просто творил в "рамке" чудеса. А единственный гол в этом поединке был забит на 35-й минуте. Неймар ворвался в штрафную и отдал передачу в район 11-метровой отметки на Лукаса Пакету, который таки пробил вратаря.

Бразилия сыграет в финале Копа во 2-й раз подряд и поборется за 10-й титул в истории. Причем 5 турниров из 9 были выиграны дома. Второй финалист определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на среду, 7 июля. Начало игры – в 4:00.

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Напомним, что на групповом этапе Копа Америка-2021, который в последний момент перенесли из Колумбии и Аргентины, Бразилия одержала три кряду победы – над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а в заключительном поединке они разошлись миром с Эквадором (1:1). В четвертьфинале подопечные Тите переиграли Чили (1:0).

Ранее сообщалось, что чилийских игроков обвиняют в организации секс-вечеринки с проститутками.

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0
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#
Команда
И
Г
О
1
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3
7:1
9
2
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3
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3
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И
Г
О
1
Англия
3
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7
2
Чехия
3
3:2
4
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4
4
Шотландия
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1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
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4
3
Португалия
3
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4
4
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