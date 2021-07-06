Бразилия выгрызла финал Кубка Америки, пробив чудо-вратаря: видео гола и обзор матча

Сборная Бразилии стала первым финалистом домашнего Кубка Америки-2021, с трудом обыграв в полуфинале 6 июля Перу, в составе которого отличился вратарь

Неймар помог Бразилии переиграть Перу/Фото CBF Futebol

Этой ночью в Рио-де-Жанейро определился первый полуфиналист Кубка Америки-2021. В родных стенах сборная Бразилии принимала сборную Перу, и встреча завершилась минимальной победой хозяев поля – 1:0. Ранее мы сообщали, что игроки Бразилии не хотят играть на домашнем Кубке Америки.

Бразильцы создали массу моментов у чужих ворот, но голкипер Перу Педро Гальесе временами просто творил в "рамке" чудеса. А единственный гол в этом поединке был забит на 35-й минуте. Неймар ворвался в штрафную и отдал передачу в район 11-метровой отметки на Лукаса Пакету, который таки пробил вратаря.

Бразилия сыграет в финале Копа во 2-й раз подряд и поборется за 10-й титул в истории. Причем 5 турниров из 9 были выиграны дома. Второй финалист определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на среду, 7 июля. Начало игры – в 4:00.

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Напомним, что на групповом этапе Копа Америка-2021, который в последний момент перенесли из Колумбии и Аргентины, Бразилия одержала три кряду победы – над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а в заключительном поединке они разошлись миром с Эквадором (1:1). В четвертьфинале подопечные Тите переиграли Чили (1:0).

Ранее сообщалось, что чилийских игроков обвиняют в организации секс-вечеринки с проститутками.