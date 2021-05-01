Колоритный 47-летний боец MMA в татуировках и с седой бородой стал звездой Сети после поражения

Ветеран спорта получил удар в пах, а затем был жестоко забит соперником. Тем не менее, фанаты смешанных единоборств отметили его смелость выйти в клетку в таком возрасте

Сегодня в Мексике состоялся турнир по смешанным единоборствам UWC Mexico 26. В одном из поединков принял участие местный 47-летний боец смешанных единоборств Иван Родригес. Ветеран был нещадно избит бразильцем Сосленисом да Силвой.

Правда, перед этим соперник применил грязный прием, ударив Ивана ниже пояса. Он сразу же извинился, но Родригесу от этого легче не стало.

А немного позже да Силва одержал победу нокаутом. При этом, сначала он не хотел добивать соперника, увидев, как он опустился под сеткой, но рефери не дал отмашку, поэтому бразилец набросился на мексиканца с кулаками и избивал, пока бой окончательно не остановили.

На счету 47-летнего бойца более 30 поединков. Его дебют состоялся еще 15 октября 2006 года. Фанаты MMA восторгаются смелостью бойца выйти в клетку в таком почтенном возрасте.

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