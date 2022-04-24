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Когда Усик победит Джошуа, Фьюри вернется! Смелый прогноз топового боксера

Евгений Щербаков
24 апреля, 15:44
Шведский супертяж Отто Валлин уверен, что Тайсон Фьюри захочет объединить титульные пояса в бое за абсолютного чемпиона

Отто Валин: " Усик победит Джошуа, но проиграет Фьюри" / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайсон Фьюри после уверенной победы над Диллианом Уайтом, объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Но многие действующие и экс-боксеры не верят, что Тайсон Фьюри откажется от идеи объединить пояса в бое за абсолютного чемпиона. Так, например, считает Леннокс Льюис.

Солидарен с мнением британского экс-чемпиона и супертяж Отто Валлин. Шведский боксер, который к слову проиграл свой единственный поединок в профи именно Фьюри, уверен, что британец вернется в ринг.

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Более того, Отто Валлин уверен и в успехе Усика в бое-реванше против Джошуа. Но при этом в соперничестве украинца и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона, швед делает ставку на британского боксера:

"Сначала нам нужно посмотреть, как выступят Усик и Джошуа. Сложно ставить против Александра в этом бою, учитывая произошедшее в их первом поединке. Я бы поставил на победу Усика над Энтони.

Уверен, что Фьюри захочет объединить титулы, когда Усик победит Джошуа. Если Фьюри пожелает устроить сражение с Александром, то британец победит. Очень сложно ставить против него, тем более с Усиком. Александр – отличный боксер, но он слишком маленький для Фьюри" – заявил Отто Валлин в интервью Pro Boxing Fan.