Когда Усик победит Джошуа, Фьюри вернется! Смелый прогноз топового боксера

Отто Валин: " Усик победит Джошуа, но проиграет Фьюри" / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайсон Фьюри после уверенной победы над Диллианом Уайтом, объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Но многие действующие и экс-боксеры не верят, что Тайсон Фьюри откажется от идеи объединить пояса в бое за абсолютного чемпиона. Так, например, считает Леннокс Льюис.

Солидарен с мнением британского экс-чемпиона и супертяж Отто Валлин. Шведский боксер, который к слову проиграл свой единственный поединок в профи именно Фьюри, уверен, что британец вернется в ринг.

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Более того, Отто Валлин уверен и в успехе Усика в бое-реванше против Джошуа. Но при этом в соперничестве украинца и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона, швед делает ставку на британского боксера: