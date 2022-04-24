Коли Усик переможе Джошуа, Ф'юрі повернеться! Сміливий прогноз топового боксера

Отто Валін: " Усик переможе Джошуа, але програє Ф'юрі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Тайсон Ф'юрі після впевненої перемоги над Ділліаном Уайтом, оголосив про завершення професійної кар'єри.

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Але багато діючих та екс-боксерів не вірять, що Тайсон Ф'юрі відмовиться від ідеї об'єднати пояси в бою за абсолютного чемпіона. Так наприклад, вважає Леннокс Льюїс .

Солідарний з думкою британського екс-чемпіона і супертяж Отто Валлін. Шведський боксер, який програв свій єдиний поєдинок у профі саме Ф'юрі, упевнений, що британець повернеться в ринг.

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Більше того, Отто Валлін упевнений і в перемозі Усика в бою-реванші проти Джошуа. Але при цьому у суперництві українця та Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона, швед робить ставку на британського боксера: