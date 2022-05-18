28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
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Манчестер Сити --
Астон Вилла --
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Когда и где смотреть матч сборной Украины против Риеки

Сергей Шаховец
18 мая, 13:22
Команда Александра Петракова проведет третий спарринг в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. Рассказываем, как посмотреть игру сборной Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

Сегодня национальная команда Украины сыграет благотворительный матч против хорватской Риеки. Встреча будет частью подготовки команды Петракова к играм квалификации на ЧМ-2022 и Лиги наций.

Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча Риека – Украина можно на нашем сайте. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Риека – Украина? В прямой трансляции поединок будет показан сразу на нескольких ресурсах:

  • сайт СЕГОДНЯ
  • телеканал "Футбол 1"
  • телеканал "Индиго"
  • сервис OLL.TV
  • YouTube-канал УАФ

Кто фаворит матча? Согласно букмекерским котировкам, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.30, тогда как на хорватов можно поставить 8.80. Ничья же оценивается в 6.00.

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Напомним, свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к матчу с шотландцами сборная Украины сыграла с менхенгладбахской Боруссией. Команда Петракова вырвала победу (2:1) в конце матча благодаря голу Пихаленка.

Вчера команда Петракова уверенно обыграла в Италии представителя Серии А Эмполи (3:1). Голы на свой счет записали Яремчук, Караваев и Пихаленок.

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