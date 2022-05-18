Когда и где смотреть матч сборной Украины против Риеки

Сборная Украины / Фото: УАФ

Сегодня национальная команда Украины сыграет благотворительный матч против хорватской Риеки. Встреча будет частью подготовки команды Петракова к играм квалификации на ЧМ-2022 и Лиги наций.

Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча Риека – Украина можно на нашем сайте. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Риека – Украина? В прямой трансляции поединок будет показан сразу на нескольких ресурсах:

сайт СЕГОДНЯ

телеканал "Футбол 1"

телеканал "Индиго"

сервис OLL.TV

YouTube-канал УАФ

Кто фаворит матча? Согласно букмекерским котировкам, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.30, тогда как на хорватов можно поставить 8.80. Ничья же оценивается в 6.00.

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Напомним, свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к матчу с шотландцами сборная Украины сыграла с менхенгладбахской Боруссией. Команда Петракова вырвала победу (2:1) в конце матча благодаря голу Пихаленка.

Вчера команда Петракова уверенно обыграла в Италии представителя Серии А Эмполи (3:1). Голы на свой счет записали Яремчук, Караваев и Пихаленок.