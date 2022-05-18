Риека – Украина: прямая видеотрансляция матча

Сегодня футбольная сборная Украины проведет третий контрольный поединок в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022. Соперником "сине-желтой" команды станет представитель элитного дивизиона Хорватии Риека.
Поединок на домашнем стадионе Риеки начнется в 19:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовый онлайн матча Риека – Украина. Также вы сможете посмотреть поединок в прямом эфире в плеере, расположенном ниже.
Сборная Украины сыграет второй поединок подряд. Вчера команда Петрякова уверенно обыграла в Италии представителя Серии А Эмполи (3:1). Очевидно, что наставник "сине-желтых" проведет ротацию состава, дав возможность сыграть всем игрокам вызванным на сбор.
Заявка сборной Украины на матч с Риекой
- Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.
- Защитники: Бондар, Сирота, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко.
- Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.
- Нападающие: Довбик, Яремчук, Беседин, Сикан.
По сравнению с предыдущим матчем в заявке отсутствует защитник Денис Попов, получивший травму.
В текущем чемпионате Риека занимает четвертое место в турнирной таблице. Также подопечные Горана Томича пробились в финал Кубка Хорватии, где встретятся с Хайдуком.
Кстати, по котировкам букмекеров, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.29, тогда как на победу Риеки можно поставить 9.40, а ничью – 5.90.
Напомним, свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к матчу с шотландцами сборная Украины сыграла с менхенгладбахской Боруссией. Команда Петракова вырвала победу (2:1) в конце матча благодаря голу Пихаленка.