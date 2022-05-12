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Клуб из ОАЭ отпраздновал чемпионство с украинским флагом

Павел Василенко
12 мая, 10:40
Бывший форвард сборной Украины Сергей Ребров завоевал свой второй трофей на Ближнем Востоке, теперь его Аль-Айн стал чемпионом Эмиратов

Триумф Сергея Реброва в Эмиратах / Фото: Коллаж: Сегодня

Аль-Айн досрочно стал чемпионом Объединенных Арабских Эмиратов. После победы на Аль-Джазирой – 5:0, Аль-Айн за три тура до конца первенства на десять очков опережает Шарджу.

Тренирует Аль-Айн украинский специалист Сергей Ребров. Недавно он выиграл Кубок лиги ОАЭ. И праздновал победу с сине-желтым флагом.

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Теперь уже футболисты Аль-Айна поддержали своего наставника и чемпионское фото украсил флаг Украины.

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Для Аль-Айна этот чемпионский титул стал 14-м в истории. А вот для Сергея Реброва это шестое чемпионство в тренерской карьере.

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Ранее Ребров с киевским Динамо дважды становился чемпионом Украины, а с Ференцварошем трижды выигрывал чемпионат Венгрии.

Ранее Ребров не мало высказывался о войне в Украине: