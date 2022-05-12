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Арсенал --
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Флора --
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14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
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Вест Хем --
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15 травня 19:00
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Челсі --
Лестер --
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Ліверпуль --
Вулверхемптон --
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Манчестер Сіті --
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Клуб з ОАЕ відсвяткував чемпіонство з українським прапором

Павло Василенко
12 травня, 10:40
Колишній форвард збірної України Сергій Ребров здобув свій другий трофей на Близькому Сході, тепер Аль-Айн став чемпіоном Еміратів

Тріумф Сергія Реброва в Еміратах / Фото: Колаж: Сьогодні

Аль-Айн достроково став чемпіоном Об'єднаних Арабських Еміратів. Після перемоги на Аль-Джазірою – 5:0, Аль-Айн за три тури до кінця першості на десять очок випереджає Шарджу.

Тренує Аль-Айн український спеціаліст Сергій Ребров. Нещодавно він виграв Кубок ліги ОАЕ. І святкував перемогу із синьо-жовтим прапором.

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Тепер уже футболісти Аль-Айна підтримали свого наставника, і чемпіонське фото прикрасив прапор України.

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Для Аль-Айна цей чемпіонський титул став 14-м в історії. А ось для Сергія Реброва це шосте чемпіонство у тренерській кар'єрі.

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Раніше Ребров із київським Динамо двічі ставав чемпіоном України, а з Ференцварошем тричі вигравав чемпіонат Угорщини.

Раніше Ребров немало висловлювався про війну в Україні: