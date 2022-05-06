Ігнорувати все російське. Ребров не хоче спілкуватися мовою країни-агресорки

Український тренер, який підкорює Емірати, розповів, чому перестав вести діалоги з мешканцями Росії

Сергій Ребров не хоче розмовляти мовою країни-агресорки / Фото: Колаж: Сьогодні

У фінальному поєдинку Кубка ліги ОАЕ клуб Сергія Реброва Аль-Айн у серії післяматчевих пенальті обіграв Аль-Ахлі, після перемоги український фахівець вийшов на поле з українським прапором та разом з дітьми відсвяткував успіх на стадіоні.

Сергій Ребров – володар Кубка ліги ОАЕ / Фото: Колаж: Сьогодні

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Не забуває тренер і про свою рідну країну. Уродженець українського Донбасу зараз говорить українською мовою, адже є у нього на то суб'єктивні причини. Слова Сергія Реброва наводить сайт Уніан:

"Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни – агресора. Особисто у мене спілкуватися з росіянами немає бажання, але дуже складно ігнорувати. Зараз ніхто не кричить, що вони з Росії, вони ховаються, переважна більшість з тих, що в Еміратах, розуміють, що відбувається"

Крім цього, Сергій Ребров розповів про свій забіг із прапором України, після переможного фіналу Кубка ОАЕ:

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"На матчі була ціла трибуна українців, українських дітей. Після гри їх переповнювали емоції, я підійшов та взяв український прапор. І весь стадіон аплодував, я бачив, як українці відчували підтримку всіх присутніх.

Нагадаємо, що Сергій Ребров 7 разів поспіль зізнавався найкращим тренером чемпіонату ОАЕ.