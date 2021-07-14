Клуб, хозяина которого СНБО наказал за контрабанду, вернулся в Премьер-лигу

Закарпатский Минай, который еще недавно был на грани исчезновения из-за санкций, займет место донецкого Олимпика в высшем дивизионе украинского футбола

Минай и его основатель Пересоляк / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

ФК Минай из одноименного села под Ужгородом выступит в новом сезоне Премьер-лиги Украины вместо донецкого Олимпика – официально!

Решение о включении Миная в состав участников высшего дивизиона на основании предложения общего собрание УПЛ принял исполнительный комитет этой организации.

Напомним, Олимпик снялся с Премьер-лиги, но не прекратил существование, как изначально опасались. Дончане продолжат выступления в Первой лиге – с новыми инвесторами и новым президентом, уже не Владиславом Гельзиным.

Минай же, занявший в предыдущем сезоне УПЛ последнее место, предполагавшее понижение в дивизионе, теперь уже никуда не вылетает и остается там, где и был раньше.

Правда, уже без Милевского. Как мы писали ранее, Милевского, который может завершить карьеру футболиста и стать новым Холостяком, в Минае готовится заменить Евгений Селезнев.

Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир Реклама

Добавим, что еще недавно Минай был под угрозой прекращения существования.

Причиной были санкции СНБО против ТОП-10 контрабандистов, среди которых и бывший таможенник – президент и основатель Миная Валерий Пересоляк.

Милевский и Пересоляк / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Однако закарпатскому клубу все же удалось найти деньги для выступления в УПЛ. Как сообщалось накануне, месячный зарплатный фонд команды составляет 500 тысяч гривен.