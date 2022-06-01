1 июня 19:00
Польша 2
Уэльс 1
1 июня 45+1’
Шотландия 0
Украина 1
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Кличко выпустит книгу для помощи Украине в войне с Россией

Анатолий Дерека
1 июня, 21:36
Брат мэра Киева решил выпустить книгу Face The Challenge в Чехии и отправить часть дохода на гуманитарные цели нашей страны

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Полномасштабная война России против Украины длится уже более трех месяцев. Украинские спортсмены максимально объединились вокруг помощи стране, чтобы быть полезным на своем фронте.

Читайте также: Кличко знает, как сделать больно Владимиру Путину

Реклама

Одним из самых активных борцов за Украину на гуманитарном и дипломатическом фронте является экс-боксер Владимир Кличко. Брат мэра Киева в первые дни войны был в столице страны и помогал защищать ее от фашистов.

Позже Владимир отбыл в Германию, где проводит переговоры об обеспечении Украины гуманитарной помощью. Также Кличко-младший объявил о выходе своей книги.

Реклама

Произведение Face The Challenge выйдет в Чехии на их языке, а часть от продаж пойдет на помощь Украине. На своей страничке в Instagram Владимир заявил, что с каждой проданной в Чехии книги он пожертвует на благотворительность 50 крон. Это примерно 65 гривен.

Отметим, что недавно Владимир Кличко попал в ТОП-10 самых богатых боксеров. Состояние украинца оценивается в 58 миллионов долларов.