1 червня 19:00
Польща 2
Уельс 1
1 червня 46’
Шотландія 0
Україна 0
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Кличко опублікує книгу для допомоги Україні у війні з Росією

Анатолій Дерека
1 червня, 21:36
Брат мера Києва вирішив випустити книгу Face The Challenge у Чехії та надіслати частину доходу на гуманітарні цілі нашої країни

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад три місяці. Українські спортсмени максимально об'єдналися навколо допомоги країні, щоби бути корисним на своєму фронті.

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Одним з найактивніших борців за Україну на гуманітарному та дипломатичному фронті є ексбоксер Володимир Кличко. Брат мера Києва у перші дні війни був у столиці країни та допомагав захищати її від фашистів.

Згодом Володимир відбув до Німеччини, де проводить переговори щодо забезпечення України гуманітарною допомогою. Також Кличко-молодший оголосив про вихід своєї книги.

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Твір Face The Challenge вийде в Чехії їхньою мовою, а частина продажів піде на допомогу Україні. На своїй сторінці в Instagram Володимир заявив, що з кожної проданої у Чехії книги він пожертвує на благодійність 50 крон. Це приблизно 65 гривень.

Зазначимо, що нещодавно Володимир Кличко потрапив до ТОП-10 найбагатших боксерів. Статки українця оцінюються в 58 мільйонів доларів.