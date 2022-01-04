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Кличко вошел в ТОП-10 самых богатых боксеров мира: Усик пока курит в сторонке

Александр Трикиша
4 января, 17:35
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вошел в десятку боксеров в истории с самым большим заработком за карьеру. Большую часть он заработал на поражениях

Кличко заработал более 50 млн за карьеру, Усик пока не дотягивает / Фото: AFP, REUTERS

Бокс – один из самых прибыльных видов спорта в мире. Один бой может принести организаторам сотни миллионов. А сколько достается самим боксерам?

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Издание Manchester Evening News составило список ТОП-10 самых богатых боксеров всех времен, куда попал один украинец – Владимир Кличко.

Владимир Кличко. Фото: AFP

По информации источника, за свою многолетнюю карьеру Кличко заработал 58 миллионов фунтов (69 млн евро или более 2 миллиардов грн).

"Один из величайших тяжеловесов всех времен Владимир Китчко доминировал в дивизионе более 10 лет.

Он удерживал пять поясов в течение шести лет, легко справляясь практически со всеми, с кем сталкивался в то время, благодаря своей технике джеб-удержание.

Украинец, вероятно, заработал самые большие деньги в карьере в своих последних двух боях против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, после чего ушел из бокса", – описывает карьеру украинца издание.

ТОП-10 самых богатых боксеров в истории

  • 10) Владимир Кличко (58 миллионов фунтов)
  • 9) Энтони Джошуа (60 миллионов фунтов)
  • 8) Шугар Рэй Леонард (88 миллионов фунтов)
  • 7) Тайсон Фьюри (100 миллионов фунтов)
  • 6) Леннокс Льюис (103 миллиона фунтов)
  • 5) Канело Альварес (105 миллионов фунтов)
  • 4) Оскар де ла Хойя (148 миллионов фунтов)
  • 3) Мэнни Пакьяо (163 миллиона фунтов)
  • 2) Джордж Форман (222 миллиона фунтов)
  • 1) Флойд Мэйвезер (400 миллионов фунтов)

Кстати, ранее мы писали, что легендарный Джордж Форман на продаже гриля заработал больше, чем на ринге. Удивительная история боксера, превратившегося из чемпиона в нищего и снова вернувшегося на трон.