Легенда бокса на продаже грилей заработал больше, чем на ринге. Как так получилось?

В конце 80-х Джордж Форман был нищим, а сейчас один из самых богатых спортсменов. Разбираемся, в чем секрет успеха боксера

Легендарный американский боксер Джордж Форман входит в число самых богатых спортсменов в мире. Сегодня Форман красиво владеет роскошным особняком на участке площадью 45 акров (18 гектаров). У Джорджа также есть конюшня на 50 лошадей и гараж на 38 роскошных автомобилей. У легендарного боксера даже есть теннисный корт, несколько лет назад он признался, что даже ни разу им не пользовался.

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Но как Форману удалось добиться таких успехов? Ведь в конце 80-х, спустя 10 лет после первого завершения карьеры, Джордж оказался нищим. Неудачные инвестиции быстро сожгли накопленные за годы карьеры 5 млн долларов и бывшему чемпиону мира пришлось снова возвращаться на ринг и начинать все с нуля.

"Нефтяные скважины, газовые скважины, банки, провал, провал, провал… Это было так страшно, потому что вы слышите о бездомных людях, но я стал одним из них. Тогда я весил 145 кг и провел 10 лет вне ринга. Мои шорты не налезали на меня, но я сказал, что стану чемпионом мира в супертяжелом весе. Снова", – вспоминал те времена Джордж.

Джордж Форман – Рон Лайл / Фото: Pinterest

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Поначалу 38-летнему Форману платили сущие копейки, как будто все забыли, что перед ними бывший чемпион мира, хоть и постаревший. За бой он мог получить 2 или 5 тысяч долларов, а однажды даже хвастался, что заработал 12 тысяч долларов. Впрочем, упорство Формана принесло свои плоды. В 1991 году за бой против Холифилда Форман заработал 12,5 млн долларов, а немного позже установил рекорд, не дающий покоя Владимиру Кличко – стал чемпионом мира в хэвивейте в 45 лет!

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В 1995 году журнал Forbes поставил Формана на шестое место среди самых высокооплачиваемых спортсменов года с заработком 18 миллионов долларов. Хэппи-энд? Нет, это было только начало сказки для Джорджа!

Популярность Формана принесла ему рекламные контракты со многими брендами, но с одним из них боксер попал точно в цель. Это была компания по производству грилей. Ходят слухи, что они сначала предложили контракт звезде рестлинга Халку Хогану, однако тот выбрал производителя фрикаделек, получивший название Hulkamania", а контракт с грилем пренебрежительно предложил отдать кому-нибудь другому.

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Первоначально Джорджу платили 40% прибыли от продажи каждого гриля. За последующие годы было продано более 100 миллионов единиц "Гриля Джорджа Формана" по всему миру. По оценкам журналистов, Форман заработал на рекламе гриля 200 миллионов долларов, но сам бывший боксер недавно признался, что сума намного больше: "Были месяцы, когда я получал по 8 млн долларов".

В 1999 году производители гриля поняли, что контракт со звездой обходится для них слишком дорого и выкупили права на использование его имени на их гриле бессрочно за сумасшедшие 138 миллионов долларов. Таким образом, между ежемесячными гонорарами и полной продажей имени Джордж заработал минимум 250 миллионов долларов.

Форман считается одним из лучших боксеров в истории. Еще в качестве любителя Джордж завоевывал золото Олимпиады-1968, позже становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Один из главных боев в карьере Формана – поединок против Мохаммеда Али, получивший название "Грохот в джунглях". За тот бой боксеры получили невероятный по тем временам гонорар – по 5 миллионов долларов каждый. Другие звезды бокса того времени не зарабатывали столько за всю карьеру!

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