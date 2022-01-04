Кличко увійшов до ТОП-10 найбагатших боксерів світу: Усик поки що курить осторонь

Кличко заробив більше 50 млн за кар'єру, Усик поки що не дотягує / Фото: AFP, REUTERS
Бокс – один із найприбутковіших видів спорту у світі. Один бій може принести організаторам сотні мільйонів. А скільки дістається самим боксерам?
Читайте також: Усик топ-мільйонер! Рейтинг заробітків українських спортсменів за 2021 рік
Видання Manchester Evening News склало ТОП-10 найбагатших боксерів усіх часів, куди потрапив один українець – Володимир Кличко.
За інформацією джерела, за свою багаторічну кар'єру Кличко заробив 58 мільйонів фунтів (69 млн євро або більше 2 мільярдів грн).
"Один із найкращих важковаговиків усіх часів Володимир Кітчко домінував у дивізіоні понад 10 років.
Він утримував п'ять поясів протягом шести років, легко справляючись практично з усіма, з ким стикався в той час завдяки своїй техніці джеб-утримання.
Українець, ймовірно, заробив найбільші гроші у кар'єрі у своїх останніх двох боях проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, після чого пішов з боксу", – описує кар'єру українця видання.
ТОП-10 найбагатших боксерів в історії
- 10) Володимир Кличко (58 мільйонів фунтів)
- 9) Ентоні Джошуа (60 мільйонів фунтів)
- 8) Шугар Рей Леонард (88 мільйонів фунтів)
- 7) Тайсон Ф'юрі (100 мільйонів фунтів)
- 6) Леннокс Льюїс (103 мільйони фунтів)
- 5) Канело Альварес (105 мільйонів фунтів)
- 4) Оскар де ла Хойя (148 мільйонів фунтів)
- 3) Менні Пакьяо (163 мільйони фунтів)
- 2) Джордж Форман (222 мільйони фунтів)
- 1) Флойд Мейвезер (400 мільйонів фунтів)
До речі, ми писали, що легендарний Джордж Форман на продажі грилю заробив більше, ніж на рингу. Дивовижна історія боксера, який перетворився з чемпіона на жебрака і знову повернувся на трон.