Кличко увійшов до ТОП-10 найбагатших боксерів світу: Усик поки що курить осторонь

Кличко заробив більше 50 млн за кар'єру, Усик поки що не дотягує / Фото: AFP, REUTERS

Бокс – один із найприбутковіших видів спорту у світі. Один бій може принести організаторам сотні мільйонів. А скільки дістається самим боксерам?

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Видання Manchester Evening News склало ТОП-10 найбагатших боксерів усіх часів, куди потрапив один українець – Володимир Кличко.

Володимир Кличко. Фото: AFP

За інформацією джерела, за свою багаторічну кар'єру Кличко заробив 58 мільйонів фунтів (69 млн євро або більше 2 мільярдів грн).

"Один із найкращих важковаговиків усіх часів Володимир Кітчко домінував у дивізіоні понад 10 років. Він утримував п'ять поясів протягом шести років, легко справляючись практично з усіма, з ким стикався в той час завдяки своїй техніці джеб-утримання. Українець, ймовірно, заробив найбільші гроші у кар'єрі у своїх останніх двох боях проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, після чого пішов з боксу", – описує кар'єру українця видання.

ТОП-10 найбагатших боксерів в історії

10) Володимир Кличко (58 мільйонів фунтів)

9) Ентоні Джошуа (60 мільйонів фунтів)

8) Шугар Рей Леонард (88 мільйонів фунтів)

7) Тайсон Ф'юрі (100 мільйонів фунтів)

6) Леннокс Льюїс (103 мільйони фунтів)

5) Канело Альварес (105 мільйонів фунтів)

4) Оскар де ла Хойя (148 мільйонів фунтів)

3) Менні Пакьяо (163 мільйони фунтів)

2) Джордж Форман (222 мільйони фунтів)

1) Флойд Мейвезер (400 мільйонів фунтів)

До речі, ми писали, що легендарний Джордж Форман на продажі грилю заробив більше, ніж на рингу. Дивовижна історія боксера, який перетворився з чемпіона на жебрака і знову повернувся на трон.