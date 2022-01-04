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Кличко увійшов до ТОП-10 найбагатших боксерів світу: Усик поки що курить осторонь

Олександр Трикіша
4 січня, 17:35
Легендарний український боксер Володимир Кличко увійшов до десятки боксерів в історії з найбільшим заробітком за кар'єру. Більшу частину він заробив на поразках

Кличко заробив більше 50 млн за кар'єру, Усик поки що не дотягує / Фото: AFP, REUTERS

Бокс – один із найприбутковіших видів спорту у світі. Один бій може принести організаторам сотні мільйонів. А скільки дістається самим боксерам?

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Видання Manchester Evening News склало ТОП-10 найбагатших боксерів усіх часів, куди потрапив один українець – Володимир Кличко.

Володимир Кличко. Фото: AFP

За інформацією джерела, за свою багаторічну кар'єру Кличко заробив 58 мільйонів фунтів (69 млн євро або більше 2 мільярдів грн).

"Один із найкращих важковаговиків усіх часів Володимир Кітчко домінував у дивізіоні понад 10 років.

Він утримував п'ять поясів протягом шести років, легко справляючись практично з усіма, з ким стикався в той час завдяки своїй техніці джеб-утримання.

Українець, ймовірно, заробив найбільші гроші у кар'єрі у своїх останніх двох боях проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, після чого пішов з боксу", – описує кар'єру українця видання.

ТОП-10 найбагатших боксерів в історії

  • 10) Володимир Кличко (58 мільйонів фунтів)
  • 9) Ентоні Джошуа (60 мільйонів фунтів)
  • 8) Шугар Рей Леонард (88 мільйонів фунтів)
  • 7) Тайсон Ф'юрі (100 мільйонів фунтів)
  • 6) Леннокс Льюїс (103 мільйони фунтів)
  • 5) Канело Альварес (105 мільйонів фунтів)
  • 4) Оскар де ла Хойя (148 мільйонів фунтів)
  • 3) Менні Пакьяо (163 мільйони фунтів)
  • 2) Джордж Форман (222 мільйони фунтів)
  • 1) Флойд Мейвезер (400 мільйонів фунтів)

До речі, ми писали, що легендарний Джордж Форман на продажі грилю заробив більше, ніж на рингу. Дивовижна історія боксера, який перетворився з чемпіона на жебрака і знову повернувся на трон.