Легенда боксу на продажу грилів заробив більше, ніж на рингу. Як так вийшло?

В кінці 80-х Джордж Форман був жебраком, а зараз один з найбагатших спортсменів. Розбираємося, в чому секрет успіху боксера

Легендарний американський боксер Джордж Форман входить в число найбагатших спортсменів у світі. Сьогодні Форман володіє розкішним особняком на ділянці площею у 18 гектарів. У Джорджа також є стайня на 50 коней і гараж на 38 розкішних автомобілів. У легендарного боксера навіть є тенісний корт, кілька років тому він зізнався, що навіть жодного разу ним не користувався.

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Але як Форману вдалося домогтися таких успіхів? Адже в кінці 80-х, через 10 років після першого завершення кар'єри, Джордж виявився жебраком. Невдалі інвестиції швидко спалили накопичені за роки кар'єри 5 млн доларів і колишньому чемпіонові світу довелося знову повертатися на ринг і починати все з нуля.

"Нафтові свердловини, газові свердловини, банки, провал, провал, провал... Це було так страшно, тому що ви чуєте про бездомних людей, але я став одним з них. Тоді я важив 145 кг і провів 10 років поза рингом. Мої шорти не налазили на мене, але я сказав, що стану чемпіоном світу в суперважкій вазі. Знову", – згадував ті часи Джордж.

Джордж Форман – Рон Лайл / Фото: Pinterest

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Спочатку 38-річному Формана платили сущі копійки, як ніби всі забули, що перед ними колишній чемпіон світу, хоч і постарілий. За бій він міг отримати 2 або 5 тисяч доларів, а одного разу навіть хвалився, що заробив 12 тисяч доларів. Втім, завзятість Формана принесла свої плоди. У 1991 році за бій проти Холіфілда Форман заробив вже 12,5 млн доларів, а трохи пізніше встановив рекорд, що не дає спокою Володимиру Кличку- став чемпіоном світу в хевівейті в 45 років!

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У 1995 році журнал Forbes поставив Формана на шосте місце серед найбільш високооплачуваних спортсменів року із заробітком 18 мільйонів доларів. Хеппі-енд? Ні, це був тільки початок казки для Джорджа!

Популярність Формана принесла йому рекламні контракти з багатьма брендами, але з одним з них боксер потрапив точно в ціль. Це була компанія з виробництва грилів. Ходять чутки, що вони спочатку запропонували контракт зірці рестлінгу Халку Хогану, однак той вибрав виробника фрикадельок, що отримав назву "Hulkamania", а контракт з грилем зневажливо запропонував віддати комусь іншому.

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Спочатку Джорджу платили 40% прибутку від продажу кожного гриля. За наступні роки було продано більше 100 мільйонів одиниць "Гриля Джорджа Формана" по всьому світу. За оцінками журналістів, Форман заробив на рекламі гриля 200 мільйонів доларів, але сам колишній боксер недавно зізнався, що сума набагато більше: "Були місяці, коли я отримував по 8 млн доларів".

У 1999 році виробники гриля зрозуміли, що контракт із зіркою обходиться для них занадто дорого і викупили права на використання його імені на їх грилі безстроково за божевільні 138 мільйонів доларів. Отже, між щомісячними гонорарами і повним продажем імені Джордж заробив мінімум 250 мільйонів доларів.

Форман вважається одним з кращих боксерів в історії. Ще в якості любителя Джордж завойовував золото Олімпіади-1968 пізніше ставав абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Один з головних боїв в кар'єрі Формана – поєдинок проти Мохаммеда Алі, який отримав назву "Гуркіт в джунглях". За той бій боксери отримали неймовірний на ті часи гонорар – по 5 мільйонів доларів кожен. Інші зірки боксу того пір не заробляли стільки за всю кар'єру!

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