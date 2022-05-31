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Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
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Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
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Хорватия --
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11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Кличко попал в десятку самых богатых боксеров мира – рейтинг

Алексей Андрейцев
31 мая, 15:57
Украинский боксер за свою карьеру заработал 58 млн фунтов призовых, лидер рейтинга Флойд Мейвезер разбогател на 400 млн

Мейвезер на первом месте в рейтинге, Кличко - десятый / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце апреля Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил чемпионский титул по версии WBC. А еще заработал 27,9 млн фунтов стерлингов.

После этого поединка известный спортивный сайт Planet Sport посчитал, кто из боксеров больше всего заработал на профессиональном ринге.

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Интересно, что десятку богачей замкнул украинец Владимир Кличко. Бывший чемпион мира разбогател на 58 млн фунтов стерлингов. Его последний соперник Энтони Джошуа, заработал на два миллиона больше.

Кличко против Джошуа / Фото: Getty Images

ТОП-10 самых богатых боксеров мира

  • Флойд Мейвезер – 400 млн
  • Джордж Форман – 222 млн
  • Мэнни Пакьяо – 163 млн
  • Оскар Де Ла Хойя – 148 млн
  • Сауль Альварес – 105 млн
  • Леннокс Льюис – 103 млн
  • Тайсон Фьюри – 100 млн
  • Шугар Рэй Леонард – 88 млн
  • Энтони Джошуа – 60 млн
  • Владимир Кличко – 58 млн

Напомним, что Владимир Кличко неоднократно заявлял о своем желании побить рекорд американского боксера Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в истории.