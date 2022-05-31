Кличко попал в десятку самых богатых боксеров мира – рейтинг

Мейвезер на первом месте в рейтинге, Кличко - десятый / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце апреля Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил чемпионский титул по версии WBC. А еще заработал 27,9 млн фунтов стерлингов.

После этого поединка известный спортивный сайт Planet Sport посчитал, кто из боксеров больше всего заработал на профессиональном ринге.

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Интересно, что десятку богачей замкнул украинец Владимир Кличко. Бывший чемпион мира разбогател на 58 млн фунтов стерлингов. Его последний соперник Энтони Джошуа, заработал на два миллиона больше.

Кличко против Джошуа / Фото: Getty Images

ТОП-10 самых богатых боксеров мира

Флойд Мейвезер – 400 млн

Джордж Форман – 222 млн

Мэнни Пакьяо – 163 млн

Оскар Де Ла Хойя – 148 млн

Сауль Альварес – 105 млн

Леннокс Льюис – 103 млн

Тайсон Фьюри – 100 млн

Шугар Рэй Леонард – 88 млн

Энтони Джошуа – 60 млн

Владимир Кличко – 58 млн

Напомним, что Владимир Кличко неоднократно заявлял о своем желании побить рекорд американского боксера Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в истории.