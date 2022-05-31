1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Кличко потрапив до десятки найбагатших боксерів світу – рейтинг

Олексій Андрейцев
31 травня, 15:57
Український боксер за свою кар'єру заробив 58 млн фунтів призових, лідер рейтингу Флойд Мейвезер розбагатів на 400 млн

Мейвезер на першому місці в рейтингу, Кличко - десятий / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Уайта та захистив чемпіонський титул за версією WBC. А ще заробив 27,9 млн фунтів стерлінгів.

Після цього поєдинку відомий спортивний сайт Planet Sport порахував, хто з боксерів найбільше заробив на професійному рингу.

Реклама

Цікаво, що десятку багатіїв замкнув українець Володимир Кличко. Колишній чемпіон світу розбагатів на 58 млн. фунтів стерлінгів. Його останній суперник Ентоні Джошуа заробив на два мільйони більше.

Кличко проти Джошуа / Фото: Getty Images

ТОП-10 найбагатших боксерів світу

  • Флойд Мейвезер – 400 млн
  • Джордж Форман – 222 млн
  • Менні Пакьяо – 163 млн
  • Оскар Де Ла Хойя – 148 млн
  • Сауль Альварес – 105 млн
  • Леннокс Льюїс – 103 млн
  • Тайсон Ф'юрі – 100 млн
  • Шугар Рей Леонард – 88 млн
  • Ентоні Джошуа – 60 млн
  • Володимир Кличко – 58 млн

Нагадаємо, що Володимир Кличко неодноразово заявляв про своє бажання побити рекорд американського боксера Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном в історії.