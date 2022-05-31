Кличко потрапив до десятки найбагатших боксерів світу – рейтинг

Мейвезер на першому місці в рейтингу, Кличко - десятий / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Уайта та захистив чемпіонський титул за версією WBC. А ще заробив 27,9 млн фунтів стерлінгів.

Після цього поєдинку відомий спортивний сайт Planet Sport порахував, хто з боксерів найбільше заробив на професійному рингу.

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Цікаво, що десятку багатіїв замкнув українець Володимир Кличко. Колишній чемпіон світу розбагатів на 58 млн. фунтів стерлінгів. Його останній суперник Ентоні Джошуа заробив на два мільйони більше.

Кличко проти Джошуа / Фото: Getty Images

ТОП-10 найбагатших боксерів світу

Флойд Мейвезер – 400 млн

Джордж Форман – 222 млн

Менні Пакьяо – 163 млн

Оскар Де Ла Хойя – 148 млн

Сауль Альварес – 105 млн

Леннокс Льюїс – 103 млн

Тайсон Ф'юрі – 100 млн

Шугар Рей Леонард – 88 млн

Ентоні Джошуа – 60 млн

Володимир Кличко – 58 млн

Нагадаємо, що Володимир Кличко неодноразово заявляв про своє бажання побити рекорд американського боксера Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном в історії.