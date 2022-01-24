Кличко возвращается в ринг? Интригующий месседж легенды бокса

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко еще не сказал свое последнее слово в ринге. Фаны украинца с нетерпением ждут его возвращения

"Доктор Стальной Молот" снова в деле / Фото: Instagram

Легендарный боксер в своем последнем посте в Instagram опубликовал фото с тренировки, под которым один из тегов гласит – "Возвращение".

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Фолловеры Кличко в комментариях поддержали решение своего кумира:

"С нетерпением жду вашего возвращения в ринг".

"Кличко лучший!"

"Владимир возвращайся на ринг! Пока еще есть шанс и порох в пороховницах!"

"Ждем возвращения!"

"Рематч с Фьюри..."

"Давай чемпион".

Напомним, Владимир Кличко неоднократно намекал на свое возвращение в профессиональный бокс. Доктор Стальной Молот намерен побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Владимир Кличко / Фото: Facebook

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Отметим, что в данный момент три из четырех чемпионских титулов в хэвивейте удерживает Александр Усик. А пояс WBC принадлежит обидчику Владимира Тайсону Фьюри.

Фьюри забрал чемпионские пояса у Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

Кстати, Цыганский король в последнее время принялся троллить Кличко. И все из-за того, что Владимир заступился за Усика, которого Фьюри обвинил в употреблении стероидов.

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