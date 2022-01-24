Кличко возвращается в ринг? Интригующий месседж легенды бокса

Легендарный боксер в своем последнем посте в Instagram опубликовал фото с тренировки, под которым один из тегов гласит – "Возвращение".
Фолловеры Кличко в комментариях поддержали решение своего кумира:
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- "С нетерпением жду вашего возвращения в ринг".
- "Кличко лучший!"
- "Владимир возвращайся на ринг! Пока еще есть шанс и порох в пороховницах!"
- "Ждем возвращения!"
- "Рематч с Фьюри..."
- "Давай чемпион".
Напомним, Владимир Кличко неоднократно намекал на свое возвращение в профессиональный бокс. Доктор Стальной Молот намерен побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.
Отметим, что в данный момент три из четырех чемпионских титулов в хэвивейте удерживает Александр Усик. А пояс WBC принадлежит обидчику Владимира Тайсону Фьюри.
Кстати, Цыганский король в последнее время принялся троллить Кличко. И все из-за того, что Владимир заступился за Усика, которого Фьюри обвинил в употреблении стероидов.