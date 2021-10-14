Кличко напомнил о легендарном поединке – "Месть за брата"

Владимир Кличко vs Крис Берд / Фото: Getty Images

Чтобы напомнить любителям бокса это памятное событие, младший Кличко опубликовал пост в Instagram.

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"В этот день, 21 год назад, в возрасте 24 лет, я выиграл свой первый титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я многим обязан этому прекрасному виду спорта. Спасибо за множество удивительных впечатлений, за всех людей, которых я смог встретить и узнать. Несмотря на все волнующие проблемы, с которыми я столкнулся на своем пути. Спасибо за все.

Оглядываюсь назад с удовлетворением, но смотрю вперед с предвкушением новых вызовов. Я их люблю", – написал Кличко.

Напомним, 14 октября 2000 года Владимир Кличко провел поединок против Криса Берда и выиграл его единогласным решением судей, вернув титул чемпиона мира по версии WBO "в семью", поединок получил название "Месть за брата".

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Добавим, что за свою боксерскую карьеру Владимир Кличко провел 69 профессиональных боев, 64 из которых выиграл (54 нокаутом). Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Ранее сообщали, что Владимир Кличко и Андрей Шевченко выступили на престижных соревнованиях по гольфу в Шотландии. Но в итоге оба оказались далеко от призеров: Кличко на 75-м месте, а Шева на 150-м.

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