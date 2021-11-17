Кличко хотел меня убить, но лишь сломал ребро! Кто перешел дорогу братьям

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис рассказал, что ранее работал спарринг-партнером в тренировочных лагерях братьев Кличко.

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"Я спарринговал с Виталием и Владимиром, когда они еще находились на пике. Я пять недель был с ними на сборах.

Я сначала с Виталием боксировал и доставал его довольно-таки неприятно. Мне их повар как-то сказал: "Майрис, Владимир грозился убить тебя на спаррингах".

Каждый раз Владимир хотел меня просто избить. Первым вызывал в ринг, пока еще был свежим. Однажды зажал в углу ринг и дал по ребрам. Перелом. Но я решил ничего не говорить, потому что мне нужны были деньги. Он не понял, что сломал мне ребро, и продолжал целиться в голову. Что было хорошо для меня", – сказал Майрис Бриедис в прямом эфире в Instagram.