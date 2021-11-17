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Кличко хотів мене вбити, але лише зламав ребро! Хто перейшов дорогу братам

Андрій Трофімов
17 листопада, 13:15
Знаменитий латвійський боксер Майріс Брієдіс згадав, як Володимир Кличко мстив йому за жорсткі спаринги з Віталієм

Брієдіс тренувався разом з братами Кличками

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Майріс Брієдіс розповів, що раніше працював спаринг-партнером у тренувальних таборах братів Кличків.

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"Я спарингував з Віталієм та Володимиром, коли вони ще перебували на піку. Я п'ять тижнів був з ними на зборах.

Я спочатку з Віталієм боксував і діставав його досить неприємно. Мені їхній кухар якось сказав: "Майрісе, Володимир погрожував убити тебе на спарингах".

Щоразу Володимир хотів мене просто побити. Першим викликав у ринг, поки що був свіжим. Якось затиснув у кутку рингу і дав по ребрах. Перелом. Але я вирішив нічого не казати, бо мені потрібні були гроші. Він не зрозумів, що зламав мені ребро і продовжував цілитися в голову. Що було добре для мене", – сказав Майріс Брієдіс у прямому ефірі в Instagram.

До речі, нещодавно виповнилося 25 років з моменту дебюту братів Кличків у професійному боксі.