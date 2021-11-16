Терпите и продолжайте бить! Кличко указал путь к совершенству

Ровно 25 лет назад свой первый бой в профессионалах провел Владимир Кличко. В немецком Гамбурге он нокаутировал мексиканца Фабиана Мазу.
Так началось восхождение нашего боксера к чемпионским титулам. Сейчас Владимир уже завершил карьеру и дал совет, как добраться до профессиональной вершины.
Далее по теме
"Вы всегда должны быть сфокусированы. В том, что вы делаете, понимать себя. Именно так вы определите для себя свои следующие цели. Нужно уметь приспосабливаться, ведь никогда все не будет идти по плану. Нужно общаться со своими союзниками. Ими могут быть даже ваши соперники.
Вы должны быть выносливым. Нужно сделать себя толстокожим. Практика – путь к совершенству. Терпите. Двигайтесь вперед, продолжайте бить. И повторяйте все снова и снова. Фокус, ловкость, координация и выносливость. И не отворачивайтесь от вызовов, встречайте их с высоко поднятой головой. Это методология, разработанная после 30 лет в профессиональном спорте. Это помогло мне, и поможет вам – вне зависимости от того, чем вы занимаетесь в жизни. Не так важно, атлет вы или нет", – цитирует Кличко XSport.
Ранее мы рассказывали, как живет бывшая подружка Кличко. С моделью Playboy они крутили роман еще задолго до Хейден.
Читайте также:
- Вот к кому Хейден сбежала от Кличко: бывшая невеста Владимира с двумя мужчинами
- Американец, чуть не убивший Кличко, дал совет Джошуа, как победить Усика
- Пока вы мерзнете, Кличко сделал селфи на пляже
- Владимир Кличко едва не подрался со звездой UFC
- "Я думаю о вас довольно часто": Кличко трогательно обратился к умершему тренеру