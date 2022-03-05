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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Китайское ТВ отказалось переводить слова о войне в Украине

Анатолий Дерека
5 марта, 14:48
Трансляторы церемонии открытия Паралимпийских игр-2022 решили пропустить часть речи главы МПК, в которой призывали к миру

Эндрю Парсонс высказался о войне в Украине / Фото: Getty Images

Вчера в Китае стартовали Паралимпийские игры-2022. В столицу страны Пекин съехали более 600 спортсменов с инвалидностью, чтобы разыграть между собой 78 комплектов медалей.

На центральном стадионе "Птичье гнездо" состоялась церемония открытия. На ней выступил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, который не забыл о войне в Украине и призвал все страны к миру.

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"Сегодня вечером я хочу и должен начать с послания мира. Как лидер организации, в основе которой лежит инклюзивность, где определяют разнообразие и принимают отличия, я в ужасе от того, что происходит в мире сейчас".

Впрочем, эти слова Парсонса услышали не все. Как стало известно AP News, во время прямой трансляции церемонии открытия китайское телевидение не перевело слова Эндрю Парсонса.

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Более того, во время его речи на английском местные редакторы уменьшили звук. Наверное, чтобы китайские жители не услышали правду о военных преступлениях России.

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Напомним, что китайское правительство заняло нейтральную позицию в войне России против Украины, а также осудило цивилизованные страны за введение санкций против страны-агрессора. Отметим, что ранее Россию и Беларусь отстранили от участия в Паралимпиаде-2022.