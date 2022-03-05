Китайське ТБ відмовилося перекладати слова про війну в Україні

Ендрю Парсонс висловився про війну в Україні / Фото: Getty Images

Вчора у Китаї стартували Паралімпійські Ігри-2022. До столиці країни Пекін з'їхалися понад 600 спортсменів з обмеженими можливостями, щоби розіграти між собою 78 комплектів медалей.

На центральному стадіоні міста "Пташине гніздо" відбулася церемонія відкриття. Під час неї виступив голова Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс, який не забув про війну в Україні та закликав усі країни до миру.

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"Сьогодні ввечері я хочу і мушу почати з послання світу. Як лідер організації, в основі якої лежить інклюзивність, де визначають різноманітність та приймають відмінності, я в жаху від того, що відбувається у світі зараз".

Втім, ці слова Парсонса почули не всі. Як стало відомо AP News, під час прямої трансляції церемонії відкриття китайське телебачення не переклало слова Ендрю

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Більше того, під час його промови англійською місцеві редактори зменшили звук. Напевно, аби китайські жителі не почули правду про військові злочини Росії.

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Нагадаємо, що китайський уряд зайняв нейтральну позицію щодо війни в Україні, а також засудив цивілізовані країни за введення санкцій проти агресора. Зазначимо, що раніше Росію та Білорусь відсторонили від участі на Паралімпіаді-2022.