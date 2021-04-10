Кикбоксер, который бил Усика, на его глазах нокаутировал хорвата: видео

Смотрите, как Цотне Рогава вырубил хорвата Петера Мрвалжа в своем дебютном бою на профи-ринге

Украинский супертяжеловес Цотне Рогава, который был спарринг-партнером Александра Усика перед боем с Дереком Чисорой, выиграл свой первый поединок в профессиональном боксе.

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В главном поединке киевского вечера бокса от промоутерской компании Александра Усика Usyk 17 Promotion в субботу, 10 апреля, 27-летний Рогава в первом же раунде ударом в живот нокаутировал хорвата Петера Мрвалжа.

Для 28-летнего Мрвалжа это поражение стало 15-м в профи-карьере при 9 победах.

Отметим, что Цотне Рогава – относительно новое лицо в элитном украинском боксе. Ранее он весьма успешно выступал в смешанных единоборствах, кикбоксинге и тайском боксе, который еще называют муай-тай. В последнем виде Рогава даже добился звания чемпиона мира, которое завоевал в 2018-м в мексиканском Канкуне.

В любительском же боксе Цотне Рогава заявил о себе в сентябре 2019-го благодаря победе в финале чемпионата Украины над Виктором Выхристом, которого называют "наследником братьев Кличко".

Добавим, что Рогава выступал на боксерском чемпионате мира-2019 среди любителей в России, куда основная сборная Украины не поехала. В Екатеринбурге Цотне вылетел в 1/8 финала.

Усик и Рогава / Фото: Instagram

Что касается спаррингов с Усиком, то Рогава ранее рассказывал, что просто делал свою работу – то есть много бил Усика, выполняя роль Чисоры.