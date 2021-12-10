Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция одиннадцатой партии

Непомнящий vs Карлсен / Фото: Getty Images

В пятницу, 11 декабря, в Дубае будет сыграна одиннадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Ситуация сейчас такая, что каждая партия может стать последней в матче.

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Счет 6,5 на 3,5 в пользу Карлсена. Чтобы досрочно сохранить титул ему нужно набрать 7,5 очков.

КАРЛСЕН – НЕПОМНЯЩИЙ:

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Игровые дни: 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.