Карлсен – Непомнящий: пряма трансляція одинадцятої партії

Непомнящий vs Карлсен / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 11 грудня, у Дубаї буде зіграно одинадцяту партію матчу за звання чемпіона світу з шахів. Ситуація зараз така, що кожна партія може стати останньою у матчі.

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Рахунок 6,5 на 3,5 на користь Карлсена. Щоб достроково зберегти титул, йому потрібно набрати 7,5 очок.

КАРЛСЕН – НЕПОМНЯЩИЙ:

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

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У разі нічийного результату матчу проводиться тай-брейк: 4 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд. Якщо рахунок залишається рівним, то грають 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід, і далі за необхідності ще 4 бліцматчі з 2 партій. Якщо 10 партій не виявлять переможця, то грає вирішальна партія (армагеддон), в якій білі (колір визначає жеребкування) мають 5 хвилин, чорні – 4, з додаванням 2 секунд після 61-го ходу, нічия на користь чорних.

Ігрові дні: 10-12, 14 грудня. Тай-брейк: 15 грудня.