Карантин закончен: Роналду провел первую тренировку в Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду встретился с Уле Гуннаром Сульшером / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Во вторник утром он прибыл на базу МЮ. Криштиану встретился с Уле Гуннаром Сульшером, а затем его представили новым одноклубникам.

Читайте также: Семь спален и собственный кинозал: в каком особняке отбывал карантин Роналду

Учитывая, что большинство игроков находятся в расположении своих национальных сборных, занятия команды проходят в усеченном составе.

Сам же Роналду дисквалифицирован на матч против Азербайджана, поэтому главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш разрешил игроку досрочно покинуть расположение команды и отправиться в Англию.

Кстати, накануне Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста после себя. Новичок Манчестер Юнайтед считает нападающего Пари Сен-Жермен Лионеля Месси лучшим из тех, против кого ему приходилось играть.

А перед этим Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Португалец побил рекорд иранца Али Даеи.