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Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
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Карантин закончен: Роналду провел первую тренировку в Манчестер Юнайтед

Александр Трикиша
7 сентября, 18:31
Нападающий Криштиану Роналду отбыл пятидневный карантин и приступил к тренировкам в Манчестер Юнайтед. Первым делом он провел разговор с главным тренером

Криштиану Роналду встретился с Уле Гуннаром Сульшером / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Во вторник утром он прибыл на базу МЮ. Криштиану встретился с Уле Гуннаром Сульшером, а затем его представили новым одноклубникам.

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Учитывая, что большинство игроков находятся в расположении своих национальных сборных, занятия команды проходят в усеченном составе.

Сам же Роналду дисквалифицирован на матч против Азербайджана, поэтому главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш разрешил игроку досрочно покинуть расположение команды и отправиться в Англию.

Кстати, накануне Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста после себя. Новичок Манчестер Юнайтед считает нападающего Пари Сен-Жермен Лионеля Месси лучшим из тех, против кого ему приходилось играть.

А перед этим Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Португалец побил рекорд иранца Али Даеи.

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