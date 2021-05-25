Капитан Динамо оставил детей у игрока Шахтера и улетел с женой в Турцию

Сергей Сидорчук воспользовался выходными, предоставленными тренером сборной Украины, чтобы перед финальной частью Евро побыть вместе с супругой

Сергей Сидорчук и его жена Анна / Фото: Instagram

После ничьей 1:1 с Бахрейном тренер сборной Украины Андрей Шевченко предоставил футболистам несколько выходных. И капитан Динамо Сергей Сидорчук воспользовался этой возможностью, чтобы побыть наедине с супругой Анной.

Вдвоем они укатили в Турцию, а именно на курорт Датча на юго-западе страны, где Эгейское море соединяется со Средиземным. Райский уголок!

"Муж позвал на свидание", – оригинально описала эту поездку у себя в инстаграм-сториз Анна Сидорчук

Сергей Сидорчук на отдыхе в Турции Видео: Instagram

При этом дети Сергея и Анны Сидорчуков, пока их родители отдыхают в Турции, резвятся в Украине на дне рождения младшего сына полузащитника Шахтера Тараса Степаненко Мирона, которому сегодня исполнилось четыре годика.

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Напомним, перед Евро сборная Украины проведет еще два спарринга. Игра Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре (начало – в 21:00), а с Кипром встретимся 7 июня в Харькове (19:00).

На Евро украинцы сыграют с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Обзор спарринга Украина – Бахрейн (1:1)