"Хотела дать Тарасу в нос!" Жена Степаненко – о родах третьего сына

Сегодня младшему ребенку полузащитника Шахтера и сборной Украины исполняется четыре годика. Супруга футболиста эмоционально рассказала, что предшествовало появлению малыша на свет

Тарас Степаненко и его семья / Фото: Instagram

В семье полузащитника сборной Украины и Шахтера Тараса Степаненко и его жены Маргариты – праздник. Младшему из их трех сыновей, Мирону, исполнилось четыре года.

По этому случаю Маргарита разоткровенничалась, вспомнив, что предшествовало появлению малыша на свет.

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"Господи, спасибо тебе за этого мальчика! Никогда не прощу себе, что посмела расстроиться на первом УЗИ! Помню, как легла на кушетку, не успела даже воздуха набрать, зажмуриться, пальцы скрестить, говорят – мальчик! Помню ком в горле, помню, как Тарас улыбался! Помню, как рыдала в коридоре, как Тарас ржал и говорил, что он так и знал! Помню, как хотела дать Тарасу в нос! Ну как я могла! Ты же невероятный! Ты самый лучший! Моя бусинка, моя ласточка, не представляю нашу семью без тебя!"

"Обожаю наших сыновей, благодарна за каждого из них. Пацаны, сорванцы, бойцы, так похожи и такие разные, каждый особенный, но ты, Мироша, просто подарок с небес", – написала у себя в Instagram Маргарита Степаненко

Семья Степаненко / Фото: Instagram

Ранее Тарас Степаненко и его жена Маргарита провели эксперимент – они решили узнать, какой будет реакция их сына Мирона, если ему подарить кнопочный телефон. Мальчик был в гневе, швырнув вещицу из прошлого в сторону.