Камбосос – балованный! Промоутер назвал, когда состоится бой Императора и Ломаченко

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа Лу ДиБелла рассказал, как будет выбираться следующий соперник его подопечного. При этом последнее слово будет за Императором, как с недавних пор себя именует Камбосос.

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"Каждый из топовых бойцов сейчас находится в обойме. Нет никого, с кем бы не хотел драться Джордж. Он будет принимать решение. Сейчас Джордж – император легкого веса.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

Как Ломаченко может быть не в обойме? Он отличный боец. Конечно же, другие боксеры тоже в обойме, и Джордж примет решение после того, как ему представят все альтернативы.

Этот поединок состоится в Австралии, и, как по мне, хорошо, что Лома обозначил свое желание поехать туда. Я думаю, что другие тоже захотят отправиться в Австралию. Мы все выясним после праздников. Безусловно, Ломаченко в обойме, но в итоге решение будет принимать Джордж Камбосос", – цитирует Лу ДиБеллу fightnews.info.

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

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Отметим, что после победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми, украинец стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа.

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

Ранее промоутер украинского боксера Боб Арум заявил, что в конце 2022 года он организует чемпионский бой Ломаченко и Камбососа.