Камбосос – балуваний! Промоутер назвав дату, коли відбудеться бій Імператора та Ломаченка

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа Лу ДіБелла розповів, як буде визначатися наступний суперник його підопічного. При цьому останнє слово буде за Імператором, як віднедавна себе називає Камбосос.

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"Кожен із топових бійців зараз перебуває в обоймі. Немає нікого, з ким би не хотів битися Джордж. Він буде ухвалювати рішення. Зараз Джордж – імператор легкої ваги.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Як Ломаченко може бути не в обоймі? Він чудовий боєць. Звичайно ж, інші боксери теж в обоймі, і Джордж ухвалить рішення після того, як йому представлять усі альтернативи.

Цей поєдинок відбудеться в Австралії і, як на мене, добре, що Лома позначив своє бажання поїхати туди. Я думаю, що інші теж захочуть вирушити до Австралії. Ми все з'ясуємо після свят. Безумовно, Ломаченко в обоймі, але в результаті рішення прийматиме Джордж Камбосос", – цитує Лу Дібеллу fightnews.info.

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, що після перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі, українець став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

Раніше промоутер українського боксера Боб Арум заявив, що наприкінці 2022 року він організує чемпіонський бій Ломаченка та Камбососа.