Камбосос – балуваний! Промоутер назвав дату, коли відбудеться бій Імператора та Ломаченка

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні
Промоутер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа Лу ДіБелла розповів, як буде визначатися наступний суперник його підопічного. При цьому останнє слово буде за Імператором, як віднедавна себе називає Камбосос.
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"Кожен із топових бійців зараз перебуває в обоймі. Немає нікого, з ким би не хотів битися Джордж.
Він буде ухвалювати рішення. Зараз Джордж – імператор легкої ваги.
Як Ломаченко може бути не в обоймі?
Він чудовий боєць. Звичайно ж, інші боксери теж в обоймі, і Джордж ухвалить рішення після того, як йому представлять усі альтернативи.
Цей поєдинок відбудеться в Австралії і, як на мене, добре, що Лома позначив своє бажання поїхати туди. Я думаю, що інші теж захочуть вирушити до Австралії.
Ми все з'ясуємо після свят. Безумовно, Ломаченко в обоймі, але в результаті рішення прийматиме Джордж Камбосос", – цитує Лу Дібеллу fightnews.info.
Зазначимо, що після перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі, українець став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа
Раніше промоутер українського боксера Боб Арум заявив, що наприкінці 2022 року він організує чемпіонський бій Ломаченка та Камбососа.