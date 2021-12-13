14 грудня 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернітана --
14 грудня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лідс --
15 грудня 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хем --
16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Камбосос – балуваний! Промоутер назвав дату, коли відбудеться бій Імператора та Ломаченка

Сергій Шаховець
13 грудня, 11:19
Абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос досі не визначився, з ким проведе наступний поєдинок. Претендентів на бій з австралійцем – ціла дюжина

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа Лу ДіБелла розповів, як буде визначатися наступний суперник його підопічного. При цьому останнє слово буде за Імператором, як віднедавна себе називає Камбосос.

Читайте також: Усик підкрався до Ф'юрі непомітно: британець приклався до вуха українця

Реклама

"Кожен із топових бійців зараз перебуває в обоймі. Немає нікого, з ким би не хотів битися Джордж.

Він буде ухвалювати рішення. Зараз Джордж – імператор легкої ваги.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Як Ломаченко може бути не в обоймі?

Він чудовий боєць. Звичайно ж, інші боксери теж в обоймі, і Джордж ухвалить рішення після того, як йому представлять усі альтернативи.

Цей поєдинок відбудеться в Австралії і, як на мене, добре, що Лома позначив своє бажання поїхати туди. Я думаю, що інші теж захочуть вирушити до Австралії.

Ми все з'ясуємо після свят. Безумовно, Ломаченко в обоймі, але в результаті рішення прийматиме Джордж Камбосос", – цитує Лу Дібеллу fightnews.info.

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Зазначимо, що після перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі, українець став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

Раніше промоутер українського боксера Боб Арум заявив, що наприкінці 2022 року він організує чемпіонський бій Ломаченка та Камбососа.