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"Какой подонок Петраков – он должен на колени стать": из-за этого не спит вся страна

Андрей Трофимов
4 октября, 19:41
Наставник сборной Украины Александр Петраков после конфликта с Русланом Малиновским считает, что в нашей стране нельзя говорить правду

Малиновский рассказал о конфликте с Петраковым / Фото: Reuters

Сборная Украины начала подготовку к матчам квалификации ЧМ-2022. В этом месяце наша команда сыграет против Финляндии (09.10) и Боснии (12.10).

Сегодня футболисты собрались для подготовки к отборочным поединкам. А главный тренер Александр Петраков еще раз рассказал о не вызове полузащитника Аталанты Руслана Малиновского.

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"Малиновский? Я думал это первый вопрос будет. Вся страна не может спать. Уже сколько времени только о Малиновском говорят. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, стать на колени. Я еще раз говорю. Я уже все сказал насчет Малиновского.

Я уже сказал всю правду, но она никому в нашей стране не нужна. Меня научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего говорить не буду", – цитирует Петракова сайт football.ua.

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Напомним, Малиновский потерял железное место в основе сборной Украины еще при предыдущем тренере, Андрее Шевченко, став одним из главных разочарований нашей команды на Евро-2020.

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При этом бывший наставник Руслана по Заре Юрий Вернидуб советует Малиновскому опуститься на грешную землю и грызть землю.

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